Tours : ouverture d’une épicerie sociale et solidaire pour les étudiants

Depuis le 21 mars dernier, les étudiants tourangeaux peuvent désormais profiter d’une épicerie sociale et solidaire. Initiée par l’AGATE (Association générale des associations tourangelles étudiantes) et soutenue par l’université de Tours, elle est accessible chaque lundi et mercredi de 16h et 20h sur le site Fromont (8 bis rue Fromont).

Les bénéficiaires doivent présenter une carte étudiante et remplir un dossier. Des produits alimentaires et d’hygiène sont proposés à moindre coût pour les étudiants, particulièrement fragilisés depuis le début de la crise sanitaire.

Pour rappel, d’autres initiatives solidaires ont également vu le jour ces derniers mois : paniers alimentaires aux Halles de Rabelais, P’tit Kadi, Frigo Solidaire, Secours Populaire, etc.