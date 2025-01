Tours : rendez-vous le 8 février pour le pot-au-feu géant !

C’est une tradition depuis 1992 à Tours : le pot-au-feu géant organisé au profit des Restos du Cœur se tiendra le samedi 8 février prochain. Le banquet a lieu une nouvelle fois aux Halles, mais il est possible d’acheter des parts également sur les marchés Beaujardin, des Fontaines et des Halles. Romain Colucci, l’un des fils de Coluche, sera présent une fois de plus lors de l’événement, qui avait permis de récolter 31.400 euros pour les Restos du Cœur l’an dernier.

Un chef étoilé élabore la recette

Après Ambroise Voreux, ancien participant de l’émission Top Chef, l’an dernier, au tour de Kévin Gardien, chef étoilé de l’Auberge du 12ème siècle, à Saché, d’élaborer le pot-au-feu. Deux recettes, dont l’une végétarienne, sont proposées. La part de pot-au-feu est vendue 6 euros, le menu avec fromage et dessert 10 euros. L’initiative de pot-au-feu suspendu est maintenue, il est possible d’acheter des parts pour les plus démunies. La réservation se fait sur le site des Restos du Cœur d’Indre-et-Loire, jusqu’au 6 février. Le retrait ou l’achat direct sur place s’effectueront le 8 février entre 8h30 et 12h. Nouveauté de cette année 2025, des associations seront présentes de 11h30 à 15h place des Halles.

Pour l’anecdote, 2.375kg de légumes seront utilisés pour ce pot-au-feu géant, ainsi que 1.000kg de bœuf !