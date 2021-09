Tours : un forum pour l’emploi devant l’Hôtel de Ville le 29 septembre

La municipalité de Tours en partenariat avec la Mission Locale de Touraine, Pôle Emploi et la Région Centre-Val de Loire, organise mercredi 29 septembre, « Tours pour l’emploi ».

Une soixantaine d’entreprises et plus de huit secteurs d’activités seront présentes tout au long de la journée devant l’Hôtel de Ville et sur le boulevard Heurteloup entre 9 heures et 17h30 ; le service à la personne, la banque, l’assurance, BTP, la production d’énergie, la transition écologique ou encore la santé et l’hôtellerie-restauration. Un espace dédié à l’intérim sera installé sur le boulevard.

Plus de 600 offres d’emploi seront à pourvoir (CDD, CDI). Pensez à emmener votre CV.