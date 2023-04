Tours : un pompier agressé lors d’une intervention

Les faits se sont produits mardi soir à Tours. Une équipe de pompiers a été agressée après avoir pris en charge un individu alcoolisé. Comme le relate La Nouvelle République, les secours sont envoyés près de la gare pour apporter leur aide à un homme blessé.



C’est à l’arrivée aux urgences de l’hôpital Trousseau qui la situation dégénère. Selon le quotidien, l’individu – fortement alcoolisé, a refusé de descendre du véhicule et de porter un masque. Il a alors menacé les pompiers et asséné à l’un d’entre eux des coups de pied au thorax et à la tête.

La victime a déposé plainte tout comme le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 37).

La préfecture d’Indre-et-Loire, de son côté, « condamne fermement cet acte de violence et apporte son soutien aux pompiers ».