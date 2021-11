Tours : une adjointe au maire poursuivie dans une affaire de détournement de fonds

La première adjointe à la ville de Tours, Cathy Münsch-Masset, est poursuivie pour recel d'abus de confiance aggravé dans un dossier de détournement de fonds impliquant son mari. L'élue est soupçonnée d'avoir bénéficié de fonds détournés par son mari, dans le cadre de sa fonction de directeur de l’Apajh 37.

A la tête de cette association venant en aide aux adultes et jeunes handicapés, Guillaume Masset est soupçonné d'avoir détourné de nombreux chèques entre 2018 et 2020 pour un montant de plus de 350.000 euros. Il établissait des fausses factures avant de faire transiter les fonds sur le compte du couple.

Son mari affirme avoir agi seul

L’homme, qui a succédé à son épouse à la tête de l'Apajh 37 en janvier 2017, a reconnu les faits, et a affirmé avoir agi seul. Poursuivi pour faux, usage de faux et abus de confiance au préjudice d'une association faisant appel au don, il a indiqué n'avoir jamais informé son épouse, par ailleurs conseillère régionale de la majorité PS-EELV-PCF en Centre-Val de Loire.

L'enquête n'a d’ailleurs pas mis en évidence une quelconque complicité de son épouse dans le processus de détournement. Cathy Münsch-Masset, adjointe aux Solidarités, à l'égalité, à la cohésion sociale, à la santé publique et aux handicaps, conteste même les faits de recel.

Les délégations municipales de Cathy Münsch-Masset retirées

Le couple, toujours présumé innocent à ce stade, est désormais placé sous contrôle judiciaire. Il était endetté. Leur maison a fait l'objet d'une saisie en vue d'une éventuelle confiscation à l'issue du procès, prévu le 8 février 2022 au tribunal correctionnel de Tours.

Un signalement avait été par Tracfin au printemps 2021. Ce service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment avait été alerté par la banque des époux.

Ce jeudi 25 novembre, la municipalité de Tours a réagi. Dans un communiqué, le maire Emmanuel Denis annonce retirer immédiatement les délégations de Cathy Münsch-Masset. « Cette suspension concilie à la fois les engagements de probité de l’équipe municipale ainsi que le principe de présomption d’innocence. Elle lui permettra notamment de préparer sa défense, sans interférer avec la bonne conduite des affaires municipales. »

