Tours : une personne en garde à vue après le meurtre d’une femme

Une femme a été retrouvée morte dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 avril à Tours, fait savoir la procureure de la République adjointe Delphine Amacher. Une personne, dont le sexe n’a pas été précisé, a été interpellée et placée en garde à vue. « Je peux uniquement vous confirmer pour l’instant qu’une femme est décédée. La garde à vue est dans ses premières heures, je n’ai pas toutes les informations, et je ne souhaite pas entraver l’enquête », poursuit la magistrate, qui précise que la victime « ne serait pas la conjointe du mis en cause ».



Les circonstances exactes du décès restent encore à déterminer. « L’autopsie n’a pas encore eu lieu, je peux juste confirmer que la victime aurait reçu des coups de couteau, mais je ne peux pas affirmer à ce stade que c’est la cause du décès », explique Delphine Amacher. Le parquet pourrait communiquer dans la journée de jeudi sur cette affaire.

(Avec AFP)