Tout comprendre des élections sénatoriales, prévues ce dimanche

Le Sénat est renouvelé pour moitié tous les 3 ans, suivant les numéros de département. La série actuelle, la série 1, regroupe les départements de l’Indre-et-Loire (37) jusqu’aux Pyrénées-Orientales (66) ainsi que l’Île-de-France et plusieurs collectivités d’outre-mer.



Quelles sont les règles du scrutin ?



Les règles du scrutin sont particulièrement complexes. Il se déroule au suffrage universel indirect. Tous les Français ne sont donc pas invités à aller voter, seulement un collège de 162.000 grands électeurs. Ce collège regroupe les députés et sénateurs, conseillers régionaux et départementaux, ainsi que les délégués des conseils municipaux. Leur vote est obligatoire. Dans les départements où il faut élire un ou deux sénateurs (en fonction de la population du territoire), vous votez au scrutin majoritaire à deux tours, c’est-à-dire pour un candidat (et son suppléant, sachant que tous les deux doivent être de sexe différent). Ceux qui obtiennent le plus de voix, au premier et au second tour si besoin, sont élus. A partir de trois sénateurs, vous votez en revanche pour une liste (composée alternativement de personnes de chaque sexe), sans panachage possible, sur un seul tour. La répartition des sièges se fait alors de manière proportionnelle en fonction des résultats.