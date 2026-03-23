Transformer le plastique en médicament : une avancée scientifique prometteuse

Une découverte récente pourrait bien changer notre regard sur les déchets plastiques.

Des chercheurs de Université d’Édimbourg ont mis au point une méthode innovante permettant de produire un médicament essentiel à partir de bouteilles en plastique usagées. Une avancée à la fois scientifique et écologique.

Au cœur de cette innovation se trouve une bactérie bien connue, Escherichia coli (ou E. coli), que les scientifiques ont génétiquement modifiée. Leur objectif : transformer un plastique largement utilisé dans les emballages en L-DOPA, une molécule clé dans le traitement de la maladie de Parkinson. Ce médicament est également utilisé pour soulager le syndrome des jambes sans repos et est parfois disponible comme complément alimentaire.

Le procédé repose sur plusieurs étapes. Tout d’abord, le plastique est décomposé en ses composants chimiques de base. Ensuite, grâce à des modifications génétiques précises, les bactéries sont capables de convertir ces éléments en L-DOPA. Ce processus illustre parfaitement le potentiel de la biotechnologie à valoriser des déchets considérés jusqu’ici comme inutiles.

Selon les chercheurs, cette découverte ouvre des perspectives considérables. Les déchets plastiques, souvent perçus comme une menace environnementale majeure, pourraient devenir une ressource précieuse. En effet, ils constituent une source abondante de carbone encore largement inexploité. Cette approche permettrait donc de réduire la pollution tout en produisant des substances médicales essentielles.

Bien que cette technologie en soit encore à ses débuts, l’équipe de recherche ne compte pas s’arrêter là. Les scientifiques travaillent désormais à améliorer le rendement et la viabilité du procédé afin de le rendre applicable à une échelle industrielle. L’objectif est clair : développer une solution durable capable de transformer les déchets en ressources utiles pour la santé humaine.