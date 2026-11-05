Trump face à un Congrès démocrate : peut-il encore gouverner comme avant ?

Donald Trump va devoir composer avec un Congrès qui lui est désormais hostile. Lors des élections de mi-mandat du 3 novembre, les démocrates ont repris le contrôle des deux chambres du Parlement américain : le Sénat et la Chambre des représentants. Une bascule qui pourrait considérablement compliquer la seconde partie du mandat du président républicain, sans pour autant le priver de ses prérogatives.

Car aux États-Unis, perdre sa majorité parlementaire ne signifie pas perdre le pouvoir présidentiel. Contrairement à un régime parlementaire, le président américain ne dépend pas de la confiance du Congrès pour rester en fonction. Donald Trump conserve donc son poste jusqu'à la fin de son mandat, prévue en janvier 2029.

Il garde également une importante capacité d'action. Il peut notamment continuer à signer des décrets présidentiels, les fameux executive orders, pour donner des directives à son administration et mettre en œuvre certaines politiques. Ces décisions ne nécessitent pas systématiquement un vote du Congrès, à condition de respecter les pouvoirs que lui accordent la Constitution et les lois.

Un Congrès qui peut désormais lui mettre des bâtons dans les roues

En revanche, les choses se compliquent dès que Donald Trump souhaite faire adopter de nouvelles lois ou obtenir des financements pour son programme. Ces décisions relèvent du Congrès, qui vote les textes législatifs et autorise les dépenses fédérales. Avec une majorité démocrate, le président risque donc de se heurter à davantage de blocages.

Il dispose certes d'un droit de veto pour s'opposer aux lois votées par les parlementaires. Mais le Congrès peut passer outre si chaque chambre réunit une majorité des deux tiers.

La victoire démocrate ne signifie donc pas la fin du pouvoir de Donald Trump. Elle marque plutôt un changement dans le rapport de force à Washington : le président conserve les commandes de l'exécutif, mais il ne pourra plus compter sur un Congrès acquis à sa cause pour faire avancer aussi facilement son programme.