Trump parle à nouveau d’un accord « imminent » avec l’Iran

Donald Trump évoque une nouvelle fois la possibilité d’un accord avec Iran. Mais ce n’est pas la première fois que le Président américain affirme avec aplomb la fin proche du conflit.

Pour certains observateurs, difficile de ne pas avoir une impression de déjà-vu. Ce lundi, Donald Trump a évoqué des « négociations sérieuses » en cours avec l’Iran, estimant qu’il existait de « très bonne chances » de parvenir à un accord avec l’Iran, sans avoir à reprendre les hostilités.

Le président américain ajoute toutefois que les États-Unis se tiennent prêts à lancer une « attaque totale et à grande échelle contre l’Iran à tout moment, si un accord acceptable n’était pas trouvé ».

Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, Donald Trump a fait de nombreuses déclarations publiques allant en ce sens. Il a évoqué à plusieurs reprises « un accord proche », sans pour autant que cela aboutisse. Alors, pourquoi ? Pourquoi laisser penser à une fin de conflit, sans rien de concret ensuite ?

Probablement parce que quand Trump parle d’“accord imminent”, il ne parle pas seulement à l’Iran, il parle aussi au Congrès américain. Pour rappel, depuis 1973, une loi américaine, le War Powers Resolution impose au président d’informer le Congrès sous 48h après l’engagement des forces armées, puis de mettre fin aux hostilités au bout de 60 jours sans autorisation du Congrès.

Le délai des 60 jours est bien sûr dépassé, mais en instaurant un cessez-le-feu, le Président a appuyé le fait que les hostilités étaient suspendues. En revanche, quand il dit : « je suis prêt à lancer une offensive d’envergure si les négociations échouent”, cela veut amorcer une nouvelle séquence militaire, qui enclencherait un nouveau compteur légal de 60 jours.

Autrement dit, les annonces diplomatiques servent aussi à gérer une contrainte de politique intérieure américaine. C’est une manière pour la Maison-Blanche de garder la main face au Congrès.