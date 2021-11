Tryo, Tibz et Ben l’Oncle Soul à l’affiche de la 2ème édition du festival O’Tempo !

Après un baptême du feu réussi avec 5000 festivaliers en 3 jours et 11 concerts réalisés l’an dernier, le festival O’Tempo revient en 2022 plein d’ambition ! Notamment celle de devenir "un festival d’envergure nationale avec plus de 30 000 personnes d’ici 2 à 3 ans".

Pour se faire, l’événement poursuit sur sa bonne lancée avec une partie de sa programmation dévoilée vendredi dernier. Parmi les 7 groupes ou artistes qui seront sur scène l’été prochain, on retrouvera le chanteur de folk Tibz en ouverture le samedi soir. À l’affiche également le groupe aux 25 ans de carrière Tryo ainsi que le Tourangeau Ben l’Oncle Soul qui jouera en clôture du festival.

Les 4 autres noms seront dévoilés en janvier prochain, parmi lesquels un artiste au 3 nominations dont une victoire aux NRJ Music Awards…

Un festival familial

Parmi les nouveautés de cette 2ème édition, la présence d’une deuxième scène de découverte dédiée aux artistes locaux, la mise en place de stands de sensibilisation et de prévention à divers risques ainsi que plus d’animations et de jeux sur place. Mais aussi une meilleure organisation des transports en commun pour accéder au site.

Aussi les tarifs ne changent pas, ceux des enfants diminuent même pour "favoriser l’esprit famille" : comptez 18 euros le pass 1 jour et 45 euros le pass 3 jours (40 euros en early tickets). Les tarifs adultes sont de 26 euros le pass 1 jour et 65 euros le pass 3 jours (55 euros en early tickets).

Le festival O’Tempo 2ème édition c’est les 26, 27 et 28 août 2022 à Boigny-sur-Bionne, réservations à partir du 1er décembre à midi et ouverture de l’ensemble de la billetterie fin janvier 2022. Plus d’infos juste ici.