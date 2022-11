Tumbling : la Sarthoise va participer aux championnats du monde

Connaissez-vous le tumbling ? Issue de la gymnastique, la discipline est un enchainement de huit acrobaties à réaliser sur une piste de 25 mètres de long et deux mètres de large. Originaire du Mans, Candy Brière-Vétillard a déjà remporté une médaille d’or aux jeux mondiaux l’été dernier, et fait donc partie des meilleures de sa discipline.

"Le stress me donne des ailes"

La Mancelle explique ses débuts dans le tumbling, il y a maintenant neuf ans : « quand j’étais petite, mes parents voulaient absolument que je fasse du sport, et moi, je voulais faire du foot avec mon cousin. Finalement j’ai fait de la gym avec ma sœur pour des questions de facilité. » Pendant deux ans, l’athlète alterne gymnastique et tumbling et finit par choisir exclusivement cette discipline : « ça me plaisait plus, j’avais de meilleurs résultats. »

Sur seulement 25 mètres, tout se passe très vite sur la piste, assure Candy : « on doit faire des choix, changer de figures en l’air, ça se joue en une fraction de secondes, c’est le côté compliqué du sport, on ne peut pas se rattraper. » Mais malgré la pression, la Sarthoise ne tremble pas avant ses acrobaties : « je n’ai pas peur et j’aime dépasser mes limites. Je ressens plus d’anxiété à l’entrainement, qui sont plus durs que la compétition. Le stress me donne des ailes, c’est plus facile pour moi, je ne me pose plus de questions quand je suis au bout de la piste. »

15 heures d'entraînement par semaine

Celle qui s’entraine 15 heures par semaine, tous les jours, sauf le dimanche, va essayer d’ici la fin du mois de novembre d'ajouter une ligne à son palmarès, déjà très conséquent. Remporter ces championnats du monde individuels serait une première pour Candy. Et une victoire viendrait clôturer une année exceptionnelle pour la Mancelle puisqu’elle aurait tout simplement tout gagné. Néanmoins, « ce n’est pas parce qu’on a tout gagné qu’il faut arrêter. Il y a toujours des objectifs à trouver, comme battre le record de France ou le record du monde », affirme la gymnaste, qui semble ne pas vouloir s’arrêter en si bon chemin.