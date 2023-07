Twitter va devenir "X" : Elon Musk rebaptise et change le logo du célèbre réseau social

Ce changement de nom arrive en pleine période de difficultés pour Twitter. Pour rappel, Elon Musk a licencié environ la moitié du personnel et les revenus publicitaires ont chuté de moitié, selon le milliardaire. Le réseau social fait face à une myriade d’applications concurrentes, dont le nouveau venu Threads, lancé par Meta.

Malgré les nombreuses réactions que ce changement de nom a suscité, cela n'est finalement pas une grande surprise. En effet, après avoir racheté Twitter l’an dernier pour 44 milliards de dollars, Elon Musk avait changé le nom de l’entreprise en X Corp au mois d’avril 2023, et avait déjà évoqué plusieurs fois son projet de la transformer en application multifacettes, avec des services financiers, comme WeChat en Chine.

"Si un logo X assez bon est publié ce soir, nous le ferons vivre dans le monde entier demain", avait également tweeté Elon Musk. "Pour incarner en nous toutes les imperfections qui nous rendent uniques… Et bientôt, nous dirons adieu à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux", avait-il ajouté.

"X". C'est avec ce message laconique publié sur Twitter qu'Elon Musk a littéralement fait trembler la toile ce dimanche 23 juillet en annonçant que le réseau social allait changer de nom. Et conformément à ce qu'il avait annoncé, l'homme d'affaires a remplacé le célèbre réseau social par la lettre X, en référence à X Corp, le nouveau nom de la plateforme.

Linda Yaccarino, nommée présidente-directrice générale de Twitter par Elon Musk, a justifié ce changement quelques heures plus tard. "C’est une chose exceptionnellement rare − dans la vie ou dans les affaires − que vous ayez une deuxième chance de faire une autre grande impression", a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

"Twitter a fait une énorme sensation et a changé notre façon de communiquer. Aujourd’hui, X va aller plus loin, en transformant la place publique mondiale. X représente le futur de l’interactivité illimitée – centrée sur l’audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/banques – créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités. Propulsé par l’IA, X nous connectera tous d’une manière que nous commençons à peine à imaginer", a-t-elle continué.