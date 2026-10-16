TZR : pourquoi les professeurs remplaçants peinent-ils à obtenir un poste fixe ?

En France, ils sont environ 28 000 : les TZR, pour « titulaires sur zone de remplacement ». Ces enseignants titulaires sont affectés dans une zone géographique et interviennent pour remplacer des collègues absents, notamment pour maladie ou congé maternité. Mais certains d’entre eux souhaitent obtenir un poste fixe et dénoncent, à travers des pétitions, les difficultés à sortir de ce statut.

Comment expliquer que des professeurs attendent une affectation stable alors que des établissements peinent à trouver des enseignants pour leurs classes ? Une partie de la réponse se trouve dans les règles qui organisent les mutations. Pour obtenir un poste fixe, les enseignants doivent participer aux procédures de mutation. Les demandes sont examinées selon plusieurs critères, qui peuvent notamment inclure l’ancienneté, la situation familiale ou certaines priorités prévues par les textes. Ces critères permettent de classer les demandes et d’encadrer les décisions de l’administration.

L’objectif est de garantir des règles communes aux enseignants, plutôt que de laisser les affectations dépendre de décisions arbitraires. Mais ce système ne fonctionne pas comme une simple file d’attente dans laquelle le professeur ayant accumulé le plus de points obtient nécessairement le poste qu’il souhaite. Encore faut-il qu’un poste soit disponible, qu’il corresponde aux vœux formulés et que les règles de priorité permettent de l’attribuer au candidat.

Équité des mutations et besoins des élèves

C’est là que se dessine un paradoxe : un enseignant peut accumuler des points au fil des années sans obtenir le poste fixe qu’il demande. Dans le même temps, un établissement peut rencontrer des difficultés pour couvrir ses besoins en enseignants. Cela ne signifie pas que les besoins du service sont ignorés par l’administration. Ils font partie des éléments à prendre en compte dans les affectations. Mais ils ne se confondent pas avec les souhaits individuels des professeurs ni avec les critères utilisés pour classer les demandes.

Le débat soulevé par les pétitions porte donc sur l’équilibre entre ces différentes priorités. Faut-il faire davantage correspondre les mutations aux besoins des établissements, tout en préservant les droits des enseignants ? Car un système conçu pour organiser équitablement les mutations ne garantit pas, à lui seul, que les professeurs seront répartis là où les besoins des élèves sont les plus urgents.