Uber lance un service dédié aux adolescents en France

Désormais, les adolescents peuvent commander leur course eux-mêmes sur leur téléphone, sans accompagnement parental, mais sous la supervision de plusieurs outils de sécurité. Par exemple, chaque trajet est suivi en temps réel, et l’adolescent reçoit des informations précises sur le chauffeur et le véhicule. Un code PIN unique est également requis pour confirmer que l’adolescent embarque dans la bonne voiture, ce qui renforce la fiabilité du service.

Un service pensé pour les ados et leurs parents. Avec ce nouveau dispositif, Uber cherche à offrir aux familles une solution de transport encadrée pour leurs adolescents. Les parents pourront inviter leur enfant à créer un compte adolescent sur Uber via leur profil familial. Cette fonctionnalité, déjà testée en Amérique du Nord avec succès, sera déployée dans 13 agglomérations françaises, dont Paris, Lyon, et Marseille.

Sécurité et supervision des trajets

En plus du suivi en temps réel, le système inclut une fonctionnalité « Ride Check » permettant de détecter les anomalies (arrêts inattendus ou déviations). Un bouton d'assistance d'urgence complète cet arsenal de sécurité, garantissant ainsi que seuls les conducteurs expérimentés sont sélectionnés pour transporter des adolescents. Uber espère ainsi répondre aux besoins croissants de mobilité des jeunes, tout en offrant aux parents une tranquillité d'esprit. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large des géants de la tech, qui investissent de plus en plus dans des services adaptés aux familles et aux jeunes utilisateurs, et elle pourrait bien marquer un tournant dans le secteur du VTC en France.



Pour y accéder, c'est plutôt simple, vous devez vous rendre sur l'onglet Compte, puis Famille et adolescents pour créer un profil familial. Une fois cela fait, Appuyez sur Inviter des membres de votre famille > Adolescents > Choisir un contact et sélectionnez son nom dans vos contacts. Enfin, bien sûr, Uber rappelle qu'il faut vérifier que « les informations de paiement sont à jour avant que votre adolescent ne décide de commander sa première course ».