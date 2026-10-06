Un amateur résout en 80 minutes un problème mathématique vieux de plusieurs décennies

C’est une histoire qui illustre peut-être un nouveau rôle de l’intelligence artificielle dans la recherche scientifique. Pendant sept ans, Jared Duker Lichtman, mathématicien à l’université américaine de Stanford, s’est intéressé à un problème posé par Paul Erdős, l’un des mathématiciens les plus prolifiques du XXe siècle. Le problème porte sur ce que les mathématiciens appellent les « ensembles primitifs » : des ensembles de nombres dans lesquels aucun nombre ne peut en diviser un autre. Une question particulièrement difficile, restée sans solution pendant des décennies.

Et puis intervient Liam Price, un Britannique de 23 ans, qui n’est pas mathématicien professionnel. Il s’est servi d’un modèle d’intelligence artificielle pour tenter de résoudre le problème. En formulant une requête particulièrement précise, il obtient une démonstration en seulement 80 minutes. Une performance étonnante, mais qui ne suffit évidemment pas à valider une découverte scientifique. La démonstration a ensuite été examinée par une autre version du modèle d’IA, puis par Jared Duker Lichtman lui-même. Le mathématicien de Stanford a conclu que le raisonnement était correct et qu’il reposait sur une approche intéressante.

Plus surprenant encore : cette méthode semblait avoir échappé aux chercheurs qui s’étaient penchés sur le problème auparavant. Elle pourrait même permettre de résoudre plusieurs problèmes mathématiques similaires.

Cette histoire ne signifie pas pour autant que l’IA remplace les mathématiciens. Au contraire, l’intervention humaine reste indispensable pour vérifier les résultats, comprendre les raisonnements et déterminer s’ils constituent réellement une avancée. Mais elle montre que l’IA pourrait changer la manière dont certaines découvertes sont faites. Jusqu’ici, un problème mathématique particulièrement complexe nécessitait souvent des années de travail et une expertise très spécialisée. Désormais, un amateur équipé d’un modèle d’IA peut parfois trouver une piste qu’un chercheur expérimenté n’avait pas identifiée.

Une nouvelle forme de collaboration entre l’intuition humaine et la puissance de calcul des intelligences artificielles est peut-être en train d’émerger.