Un Angevin bientôt champion du monde de sushis ?

Il n’y a pas que le football dans la vie, il y a aussi les sushis ! En effet, ce jeudi débutent les championnats du monde de sushis à Tokyo, au Japon. Cette année, l’Angevin Mickaël Pankar représente la France, et il n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà gagné les championnats de France au mois de mars 2022.

"Une cuisine très calme, très propre"

Créateur et ancien chef du restaurant Aroma Sushi, il nous explique pourquoi il s’est spécialisé dans ce domaine si particulier : « c’est une cuisine très calme, très propre, il n’y a pas de graisse, pas de cuisson, et également un côté rituel avec des choses que l’on fait tous les jours. C’est aussi une cuisine où il n’y a pas de bruit, pas de casseroles. Cela me convient très bien, c’est très minutieux, très ordonné. On va se rapprocher, dans la mentalité, des pâtissiers dans la façon de faire. »

Mickaël Pankar aura fort à faire durant ces championnats du monde qui vont durer jusqu’au samedi 21 janvier, puisqu’il sera jugé par des maitres sushis japonais. Et au pays du Soleil-Levant, la technique est différente car les poissons ne sont pas les mêmes. « C’est très technique, mais pas forcément plus dur qu’en France. C’est aussi compliqué d’utiliser des poissons qu’on ne trouve pas en France. C’est pour ça qu’on y va quelques jours avant pour faire quelques réglages avec les poissons locaux. »

Enfin, l’Angevin revient sur les secrets à connaitre pour confectionner un bon sushi. D’abord, « le sushi ne doit pas être passé par le frigo. L’essence du sushi, c’est le choix de bons produits, et la préparation aussi. Du poisson et du riz ultra qualitatifs, servis à température. Cela parait tout bête mais aussi une bonne sauce soja. Tous les petits détails vont faire qu’on va avoir un bon sushi. »