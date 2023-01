Sur M6 ce soir, Julien Boucault vient présenter aux investisseurs Tchao Tchao, un kit d’aménagement en bois pour transformer sa voiture en mini-van en moins de 5 minutes.

Deux millions de téléspectateurs vont découvrir ce soir Tchao Tchao ! Un kit d’aménagement en bois pour transformer son véhicule en mini-van en moins de 5 minutes et sans outils. Derrière ce projet, l’Angevin Julien Boucault, candidat dans l’émission Qui veut être mon associé ? diffusée sur M6. « Qui veut être mon associé ? c’est 6 investisseurs face à des entrepreneurs qui pitchent leur produit, détaille-t-il. Les questions-réponses durent entre 45 minutes et une heure pour essayer d’identifier plus précisément le marché, tester le porteur de projet pour voir s’il est fiable. Puis ils décident ou non d’apporter une somme d’argent contre une partie de la société ». Ce soir sera donc l’occasion pour Julien de présenter son projet qui aura nécessité un an de recherches. L’entrepreneur angevin souligne 3 enjeux cruciaux grâce à son passage dans l’émission.

Tchao Tchao, c’est avant tout un moyen « de se reconnecter à la nature » sans avoir à partir loin, ni à trop dépenser dans un véhicule. « À 5/10 minutes de chez nous, il y a des endroits magnifiques. Une ou deux nuits suffisent et il n’y a pas besoin d’un énorme van tout équipé, juste de l’essentiel pour dormir, manger et s’abriter », explique Julien. Un état d’esprit qu’il a voulu « partager auprès des Français » grâce à Tchao Tchao. Le kit fait en bois rentre dans le coffre, il suffit de rabattre la banquette arrière et de l’installer en quelques minutes seulement !

