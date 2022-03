Un auteur angevin signe une BD dans la lignée des Blacksad

Les ressemblances avec la BD culte Blacksad frapperont les amateurs de bandes-dessinées… Le second tome de Tracnar et Faribol : Stratus, écrit et dessiné par Benoit du Peloux, est une série animalière. Il s’agit d’un conte sur un oiseau magique qui commande le temps.

Pouvant également faire penser à De capes et de crocs, Tracnar et Faribol est autant destiné aux enfants qu’aux adultes, selon Benoit du Peloux : « C’est un peu comme Astérix et Tintin, ça va de 7 à 77 ans. Avec le langage qui s’exprime à travers mes personnages, c’est assez moyenâgeux, les adultes peuvent goûter à cette histoire, je n’ai pas réservé ça aux enfants. »

L’auteur angevin, qui n’a pas fait d’école de dessin, dit également s’être inspiré du Roman de Renart : « Tous les contes m’inspirent, j’adorais lire ça quand j’étais gamin. Mais on n’invente jamais vraiment rien, ce sont toujours des idées qu’on pioche à droite à gauche. »

Benoit du Peloux sera au Festival du Livre de jeunesse à la Ferté Bernard le samedi 5 mars, et en séance de dédicace à Angers à la librairie du Repaire des Héros le 1er avril.