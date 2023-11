Un avion contraint à faire demi-tour en urgence après avoir perdu des hublots en vol à 3000 mètres d'altitude (photos)

Plus de peur que de mal ! Un avion qui devait traverser l'Atlantique afin de relier la capitale anglaise à Orlando, en Floride, a dû atterrir en urgence le 4 octobre dernier. Après avoir décollé de l'aéroport de Stanstead, l'appareil a fait demi-tour au bout de 35 minutes alors qu'il était à plus de 3000 mètres d'altitude. La raison ? Alerté par le bruit et le froid, l'un des neufs passagers présents à bord avec les 11 membres d'équipage a remarqué que le joint d'un hublot "claquait sous l’effet du flux d’air et que la vitre semblait avoir glissée", comme on peut le lire dans le rapport de l’Air Accidents Investigation Branch (AAIB), l’autorité chargée des enquêtes sur les accidents aériens.

D'après le voyageur, le bruit dans la cabine était "suffisamment fort pour endommager votre audition". Si aucun blessé n'a été déclaré, une altitude plus élevée aurait pu conduire à des pertes de connaissance des passagers en raison d’une dépressurisation.