Les professionnels de la glisse ont de la concurrence (et du souci à se faire!). À seulement 11 mois, la petite Yuji est déjà une pro du snowboard en Chine. Dans une vidéo publiée sur Youtube, la fillette affiche une assurance absolument déconcertante et une aisance impressionnante avec sa planche sur une piste enneigée.

Toujours aussi stupéfaite par les talents de sa fille, la mère raconte : « Un jour, on lui a mis des chaussures (de snowboard) et on s’est rendu compte qu’elle tenait debout, alors on l’a amenée sur une petite pente et on l’a regardée glisser toute seule sur la planche ». Un exploit qui pourrait s’expliquer par un centre de gravité bas permettant un meilleur équilibre au bébé.

UNE FUTURE CHAMPIONNE OLYMPIQUE ?

Vues par des millions d’internautes, les images de Yuji sur un snowboard sont aussitôt devenues virales et la fillette est même désormais surnommée « Beibei » par ses admirateurs. D’ailleurs, nombreux sont ceux à lui prédire un brillant avenir dans le domaine. La mère préfère toutefois rester prudente, d’autant plus que la petite a à peine fait ses premiers pas : « Les gens nous disent : ‘’elle est super douée, elle devrait participer aux JO un jour’’. Je vais réfléchir, elle est encore trop jeune ».

Pour l’heure, Yuji semble vraiment adorer sa nouvelle activité et s’entraîne déjà avec des passionnés plus âgés sur les pistes de Thaiwoo, à Chongli-Zhangjiajou, où se dérouleront les Jeux d’hiver en 2022.