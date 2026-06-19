Un bracelet pour prévenir le cancer de la peau

Trois lycéens luxembourgeois ont mis au point un bracelet connecté capable de surveiller l’exposition aux rayons ultraviolets et d’aider à la détection précoce du cancer de la peau.

Baptisé « AURA », ce projet innovant leur a déjà valu une reconnaissance internationale lors du Concours européen des jeunes scientifiques (EUCYS). L’idée est née d’un constat simple : le cancer de la peau figure parmi les cancers les plus fréquents, mais ses chances de guérison augmentent considérablement lorsqu’il est détecté à un stade précoce. Face à cet enjeu de santé publique, les trois adolescents ont imaginé une solution technologique accessible au plus grand nombre.

Le bracelet AURA combine plusieurs fonctionnalités. Grâce à un capteur intégré, il mesure en temps réel l’intensité des rayons UV auxquels son utilisateur est exposé. Cette surveillance permet d’alerter sur les risques liés à une exposition excessive au soleil, principal facteur de développement de nombreux cancers cutanés.

Mais l’innovation ne s’arrête pas là. Le dispositif utilise également une technologie d’analyse de la peau basée sur la spectroscopie d’impédance électrique, capable d’évaluer certaines anomalies cutanées. Associé à une application mobile dotée d’un système d’intelligence artificielle, le bracelet peut analyser des photographies de grains de beauté et identifier ceux qui présentent des caractéristiques potentiellement suspectes.

L’ensemble fonctionne de manière autonome et communique avec un smartphone via Bluetooth. Les utilisateurs peuvent ainsi suivre leur exposition solaire, recevoir des recommandations personnalisées et surveiller l’évolution de certaines lésions cutanées. Bien que l’appareil ne remplace pas un diagnostic médical, il constitue un outil de prévention et d’orientation particulièrement prometteur.