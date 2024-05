Cela faisait 12 ans qu’on n’avait pas connu un tel chiffre, et il faut dire que cela fait du bien pour le moral : notre budget moyen pour les vacances d’été est au plus haut.

D’après le dernier baromètre Opinionway pour Sofinco, plus de la moitié des foyers français comptent partir en vacances avec un budget moyen de presque 1700 euros, soit une hausse de 12% sur un an. Des chiffres qu’on n’avait donc pas vus depuis 2012.

Dans le détail, pour ceux qui comptent partir, 37% voyageront une semaine, et un tiers deux semaines. Dernier chiffre qui montre que l’environnement est de plus en plus pris en compte par les vacanciers : plus de la moitié d’entre eux prévoit de voyager en train plutôt qu’en avion, que ce soit pour se déplacer en France ou en Europe.

Mais justement, en parlant d’avion, et pour faire de petites économies, sachez que grâce à un récent partenariat signé entre l’Agence du Tourisme de la Corse et la compagnie aérienne Air Corsica, vous pouvez avoir une réduction de 30% sur votre billet d’avion pour l’île de Beauté. Mais pour cela, il faudra choisir le package complet : vol et hébergement.