Un carburant fabriqué à partir du CO₂ pourrait révolutionner l’aviation

L’industrie aérienne pourrait bientôt franchir une étape majeure dans sa transition écologique.

Aux États-Unis, une entreprise spécialisée dans les technologies de décarbonation vient de lancer une usine capable de produire un carburant d’aviation synthétique à partir de dioxyde de carbone capturé dans l’atmosphère. Une innovation qui pourrait considérablement réduire l’empreinte carbone du transport aérien.

Située à Moses Lake, dans l’État de Washington, l’installation baptisée AirPlant One a été développée par la société californienne Twelve, avec le soutien de plusieurs partenaires industriels. Son objectif est de fabriquer un carburant appelé « E-Jet », conçu à partir de CO₂ capturé, d’eau et d’électricité issue de sources renouvelables. Contrairement au kérosène traditionnel, ce carburant n’est pas extrait du sous-sol mais produit grâce à un procédé chimique innovant.

La technologie repose sur le principe du « Power-to-Liquid ». À l’aide d’un électrolyseur alimenté en énergie verte, l’eau et le CO₂ sont transformés en hydrocarbures liquides pouvant servir de carburant. Le résultat est un produit chimiquement très proche du kérosène fossile utilisé aujourd’hui par les compagnies aériennes. Cette compatibilité constitue un avantage majeur, car elle permet d’utiliser le carburant dans les avions actuels sans modifier les moteurs ni les infrastructures existantes.

Selon les promoteurs du projet, l’E-Jet pourrait réduire jusqu’à 90 % des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de son cycle de vie par rapport aux carburants conventionnels. Une perspective particulièrement intéressante pour un secteur souvent pointé du doigt pour son impact environnemental et dont la décarbonation demeure un défi majeur.

Au-delà de ses bénéfices écologiques, cette technologie pourrait également offrir une meilleure stabilité économique. En s’appuyant sur des ressources largement disponibles – CO₂, eau et électricité renouvelable –, la production de carburant deviendrait moins dépendante des fluctuations du marché pétrolier et des tensions géopolitiques qui influencent les prix de l’énergie.