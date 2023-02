Un carnet de voyage 100% berrichon !

L’initiative est développée par Ania Woznica et Guillaume Dugast, les fondateurs de la papeterie Tendre papier, spécialisée dans les carnets pour l’écriture ou le dessin. Elle propose diverses gammes de carnet, à destination des particuliers, mais aussi parfois des institutions, avec une approche écologique.

« On essaye de faire attention à la matière première qu’on utilise, précise Guillaume Dugast. Déjà, on fait de la papeterie artisanale, ça veut dire qu’on fait tout à la main. Avec aussi des anciennes machines (…) ensuite, on fait attention aux matières premières c’est-à-dire qu’on s’intéresse à leur origine, la façon dont elles sont fabriquées, l’énergie utilisée pour les fabriquer ».