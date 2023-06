Un challenge inter-entreprises « Semaine de la joie »

À l’occasion de la semaine nationale de la QVT (qualité de vie au travail), un challenge inter-entreprises est donc mis en place, initié par OuiLive. La start-up met à disposition des entreprises participantes, une application sur laquelle des défis à réaliser sont proposés. « On a des quizz, pour faire passer des messages, nous explique Augustin Bernard, co-fondateur de OuiLive. On a des sondages, et on a des défis photos et vidéos. Les collaborateurs se mettent en scène en répondant à des consignes de défis. Ils soumettent des contenus photos et vidéos, qui viennent s’alimenter dans un fil d’actualité, comme une sorte de « mini instagram » ».

Toutes les entreprises, partout en France et quel que soit leur taille, peuvent participer. L’objectif est de fédérer les collaborateurs, à travers cette sorte de « team bulding » digital.

Café Joyeux

Au-delà de la cohésion d’entreprise, l’initiative a également une dimension solidaire. OuiLive s’est associée avec Café Joyeux, qui emploie essentiellement des personnes en situation de handicap mental et cognitif, souffrant de troubles autistiques ou porteuse de Trisomie 21. L’entreprise est née en 2017, à Rennes. Et depuis, des antennes se sont implantées à Paris, Bordeaux, Nantes, Montpellier, et l’an dernier, à Tours.

OuiLive s’est alors engagé à reverser une partie des frais d’inscription à la marque. « Les dons serviront à financer une formation d’une nouvelle promotion d’apprentis joyeux, qui forme des personnes en situation de handicap sur les métiers de restauration », précise Augustin Bernard.

Pour participer au challenge, rendez-vous sur le site de OuiLive. Et retrouvez le Café Joyeux de Tours, en plein centre-ville, avenue de Grammont.