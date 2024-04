Un chercheur bourguignon travaille à un traitement contre l’obésité

De plus en plus de Français sont obèses : 20% aujourd’hui, 1 sur 3 d’ici la fin de la décennie. En cause, la génétique mais surtout la sédentarité. « On s’est aperçus que dans les pays développés c’est une surconsommation de graisses, de lipides », explique Xavier Boidevezi.

Lui et le professeur Naïm Khan travaille donc à l’élaboration d’un traitement. Ils ont créé en 2021 la start-up EktaH. « Lancer un médicament, aider des personnes qui souffrent, c’est extrêmement motivant, ça donne du sens à ce qu’on fait », poursuit-il.

Une mise sur le marché espérée en 2030

Naïm Khan a travaillé sur le sujet. Il s’est aperçu que nous avions des récepteurs du gras sur la langue. Des récepteurs qui dysfonctionnent chez les obèses, ce qui les incite manger plus pour avoir un sentiment de satiété.

« L’idée est de réactiver ces récepteurs en amont de la prise alimentaire pour avoir un sentiment de satiété et réduise sa prise alimentaire », détaille Xavier Boidevezi.

Les études pré-cliniques sur les animaux viennent de se terminer et d’être validées. Reste maintenant les essais cliniques sur l’homme obèse qui devraient commencer l’an prochain. Xavier Boidevezi espère une mise sur le marché d’ici à 2030.