« C’est une dinguerie ! ». Direction Austin, au Texas (États-Unis), où Blake Missick, connu pour ses vidéos farfelus sur la toile, a été témoin d’une scène complètement insolite au milieu d’une autoroute. Dans sa vidéo largement relayée sur Twitter et dans les médias américains, on aperçoit un chien confortablement installé au volant d’une Tesla grise. Ce qui semble encore plus fou dans cette séquence, c’est qu’il semblerait qu’il n’y ait absolument personne d’autre dans le véhicule. « Est-ce que c’est légal et autorisé ? », s’est-il demandé avant de demander sa destination au chien : « Tu vas chez le véto ou quoi ? »

Soupçonné par certains internautes d’avoir orchestré cette séquence, Blake Missick nie en bloc. « J’aurais aimé connaître quelqu’un qui possède une Tesla, mais ce n’est pas le cas (…). Je n’ai rien à voir avec cette cascade, je roulais tranquillement et j’ai vu la tête de ce chien dépassé de la vitre », a-t-il expliqué à la télévision américaine. Pour se défendre, il a évoqué la fameuse fonction de pilotage automatique des modèles Tesla, certainement enclenchée par le maître du chien.