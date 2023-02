Un concert sous hypnose à Bourges

Le concept a été inventé en 2015, par Geoffrey Secco, musicien, mais aussi passionné de conscience et de connaissance de soi. Détenteur d’un certificat en hypnose Ericksonienne, le saxophoniste a réfléchi à un moyen de lier ses deux passions, la musique et le spirituel, et c’est comme ça qu’est né « le concert sous hypnose ».

Trois musiciens sont sur scène : la pianiste Macha Gharibian, le violoniste David Lombardi, et Geoffrey Secco au saxophone. « Ça commence comme un concert, avec un premier morceau, nous explique ce dernier. Ensuite, ça va se passer presque comme une séance d’hypnose en cabinet. Je vais faire un discours pré-hypnotique pour dire au public ce qui va se passer (…) Ensuite il y a une induction, c’est la façon d’entrer en état d’hypnose. Là en l’occurrence, c’est par la respiration (…) Et ensuite le voyage commence ».