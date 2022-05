Un concours de fellation fait scandale auprès des habitants d’un petit village suisse

Quelle ne fut pas la stupeur des résidents de la commune d’Oberentfelden, en Suisse, lorsqu’ils ont découvert qu’un concours de fellation avait lieu dans un club de sauna de la ville, le Sex-Park, le samedi 21 mai dernier. Pour 90 francs (environ 87 euros), les personnes intéressées ont ainsi pu "apprécier et tester en public les talents de fellation de huit grandes spécialistes", comme l’a expliqué en amont l’organisateur.

Une colère générale

Face à l’indignation, le maire de la ville a affirmé qu’il ne pouvait malheureusement pas aller à l’encontre de cet évènement. "Tant que de telles manifestations ont lieu dans un espace privé, nous ne voyons ni les moyens ni les raisons d’entreprendre quelque chose contre elles", a en effet expliqué Markus Bircher dans l’Aargauer Zeitung.

Consternée par cette compétition qui a lieu depuis plusieurs années, Ella, un groupe de militantes issu de la prostitution, est monté au créneau. "Les êtres humains – ici des jeunes et des femmes – doivent être pénétrés oralement le plus longtemps possible et au hasard, comme des poupées sexuelles, c’est-à-dire des objets", s’est insurgée l’organisation. Quant à lui, le gérant de l’établissement a refusé de se justifier.