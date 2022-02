Un cambriolage hors du commun. Le 30 janvier dernier, un couple découvre un individu dans sa maison située à Santa Fe, une ville de l’état du Nouveau-Mexique (États-Unis). Pris sur le fait, l’intrus, pourtant armé d’un fusil d’assaut, ne se montre pas du tout menaçant ou agressif. Bien au contraire. « Visiblement gêné », il s’excuse du dérangement auprès des deux propriétaires et leur laisse même de l’argent en guise dédommagement avant de quitter les lieux : 200 dollars, soit l’équivalent de 180 euros, déposés sur une chaise du salon.

Selon The Guardian, en l’absence du couple, l’homme a pris le temps de dormir dans le lit conjugal, de prendre un bain, de dîner et boire une bière dans la maison. Il n’aurait commis aucun vol, car les bijoux de valeurs des propriétaires n’ont pas été touchés ou déplacés. Quant à l’argent laissé, il servirait à réparer la fenêtre cassé pendant son intrusion dans la maison. Avant de partir, il a tout de même expliqué les raisons de son effraction : « sa famille a été tuée dans l’est du Texas et il est en fuite, car pourchassé ».