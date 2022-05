Un électricien coupait l’électricité de son village pour retrouver sa petite amie en cachette

Le village Ganeshpur, en Inde, a enfin élucidé le mystère de ses coupures d’électricité récurrentes. Pendant plusieurs semaines, les habitants ont en effet vu leur courant être coupé durant plus de deux heures chaque soir, alors même que les villes aux alentours continuaient d’être éclairées, comme le relate Tribune India. Très agacés, ils ont alors décidé de mener leur enquête et de tendre un piège à l’auteur des faits.

Pris en flagrant délit

En suivant l’homme jusqu’à l’école après une énième coupure d’électricité, les villageois ont découvert qu'il s'agissait d'un électricien qui retrouvait sa petite amie, en cachette, dans le noir. Ce dernier a confié Tribune India qu’il faisait exprès de couper le courant pour la rejoindre et être le plus discret possible (les relations hors mariage sont généralement mal perçues en Inde, ndlr).

Afin d’éviter de nouvelles coupures, les habitants ont forcé le couple à se marier. "Nous n’avons enregistré aucune plainte, donc aucune raison d’interpeller l’homme. Par contre, si les coupures recommencent, nous agirons, à condition qu’une plainte soit déposée", a expliqué le responsable de la police au journal local. Depuis, les coupures d’électricité ont définitivement cessées et les jeunes mariés se voient désormais en plein jour.