Un enfant de 10 ans interpellé au volant d’une voiture après une course-poursuite

Un Fast & Furious Junior dans le Nord. Mardi 2 novembre, aux alentours de 15 h 30, une patrouille de police repère un véhicule signalé comme étant volé quelques heures plus tôt sur la commune de Villeneuve d’Ascq ; une Peugeot 3008. Les policiers décident alors d’intercepter la voiture. Mais le conducteur refuse d’obtempérer et prend aussitôt la fuite en direction de la commune de Marquette-lez-Lille. Une course-poursuite démarre.

Dans sa folle course, le chauffard cogne à plusieurs reprises le trottoir et crève les deux pneus situés côté gauche. Selon La Voix du Nord, il poursuit toutefois sa conduite et se dirige vers un parking, pensant pouvoir semer les policiers, sauf qu’il termine sa course quelques mètres plus loin après avoir percuté un poteau. L’histoire aurait pu se terminer ainsi, mais non...

Plus que déterminé, le conducteur s’échappe à pied en laissant la voiture volée derrière lui. C’était sans compter sur l’efficacité des policiers qui parviennent à le rattraper et à l’interpeller. Ces derniers se rendent alors compte que le suspect est un garçon de 10 ans. Placé en retenue (la garde à vue pour les mineurs), l’enfant est finalement relâché, mais il sera prochainement convoqué par le juge pour mineurs.