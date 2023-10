Un été 2023 satisfaisant dans l’Avallonnais

La saison estivale a été plutôt bonne dans l’Avallonnais. « Si on prend notre année de référence qui est 2019, là c'est quand même plutôt vraiment bien, et notamment grâce à un excellent mois de mai qui a été riche en ponts et en long week-end qui a apporté son flux de touristes sur le territoire », détaille Michèle Guyon, directrice de l'office de tourisme du Grand Vézelay (Yonne). 30 000 touristes sont venus dans le secteur pendant la saison.

Juillet août ont été moins bons qu’annoncés. « On a eu une petite baisse par rapport à l’an dernier qui était une année excellente en termes de fréquentation touristique. On a eu une petite baisse notamment à cause des conditions météos », indique Michèle Guyon.

Les touristes sont essentiellement Français. « Notre bassin de clientèle, c'est plutôt la région parisienne, mais aussi les départements limitrophes. On a aussi quand même des gens locaux qui viennent nous voir pour nous demander des petites choses notamment en ce qui concerne les fêtes et manifestations, ce genre de choses», dit la directrice de l'office de tourisme du Grand Vézelay. Les touristes étrangers représentent un quart de la clientèle ; des Belges, des Allemands, des Hollandais, pour la plupart.

Tous viennent essentiellement pour les incontournables : la Basilique de Vézelay, Avallon, Quarré-les-Tombes, le parc du Morvan, Noyer-sur-Serein, plus beau village de France.

A l’avenir, Michèle Guyot dit vouloir encore plus développer les séjours et les circuits à destination des groupes et des individuels, « pour amener plus de touristes à consommer sur notre territoire et surtout à séjourner un peu plus longtemps qu'ils ne le font aujourd’hui ».