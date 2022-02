Cambriolage insolite au Mc Do de Nantes. Dans la nuit de mercredi à jeudi 10 février, le fast-food situé à Pont Cheviré a été littéralement détruit à la pelleteuse (vidéo ci-dessous). Selon la presse locale, avec leur engin de chantier volé sur un chantier voisin, les cambrioleurs ont d’abord écrasé la façade de l’établissement, puis ils s’y sont introduits et y ont dérobé les coffres de la caisse du Drive.

Des témoins ont affirmé avoir ensuite vu plusieurs d’individus s’enfuir à bord d’un break BMW en direction du périphérique de la ville. « On s’attend à une attaque à main armée quand on bosse au Mc Do, pas à une attaque à la tractopelle », déclare un employé. Heureusement, l’attaque n’a fait aucun blessé sur place, mais de très gros dégâts. Le restaurant restera donc fermé pendant plusieurs semaines, le temps des travaux de réparation.