Qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige, Max Woosey a tenu sa promesse. Ce jeune Britannique de 12 ans a passé plus de 600 nuits sous une tente installée dans le jardin de ses parents à Braunton, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Un exploit qui lui a permis de récolter 582 000 livres Sterling, soit l’équivalent de 600 000 euros. Cette somme, le garçon l’a intégralement reversée aux soignants du North Devon Hospice. L’établissement a ainsi pu améliorer les conditions de travail et, surtout, embaucher du personnel.

Le geste de générosité de Max Woosey a ému toute l’Angleterre et est salué par Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Le 1er janvier dernier, le garçon a même reçu la New Year Honours List, l’équivalent britannique de notre Légion d’honneur. « Je n’arrive toujours pas à y croire », s’exclame-t-il sur les réseaux sociaux. Mais la détermination du jeune garçon n’est pas anodine...

Tout commence en février 2020 quand Rick, le voisin de 74 ans, meut d’un cancer chez lui, comme il l’avait exigé. Un souhait rendu possible grâce au dévouement des soignants du North Devon Hopsice. Ému et touché, le jeune Max décide alors de lancer une cagnotte pour remercier le personnel de l’hôpital d’avoir respecté la volonté de son vieil ami. Il se met alors en tête de camper dans son jardin avec la veille tente de camping que celui-ci lui a légué et partage ses aventures sur Twitter et Instagram @TheBoyInATent : « Il m’a fait promettre de vivre des aventures avec, donc c’est ce que j’ai fait ». Son nouvel objectif : atteindre le million !

Max Woosey who camped outside for over 600 nights to raise money for his local hospice has been recognised in the New Years Honours list.



Here he explains his motivation. https://t.co/q1WauY8bV7 pic.twitter.com/FylbmARO10