"Un gars, une fille" : un créateur de contenu pour remplacer Jean Dujardin

Après plus de 20 ans d'absence, Un gars, une fille s'apprête à retrouver le petit écran avec une toute nouvelle version. Diffusée entre 1999 et 2003, la série avait marqué toute une génération grâce au duo formé par Jean Dujardin et Alexandra Lamy, dont les scènes de la vie quotidienne avaient rencontré un immense succès.

Cette nouvelle adaptation ambitionne de raconter le couple d'aujourd'hui, en conservant le format court qui a fait le succès d’Un gars, une fille. Les producteurs souhaitent ainsi moderniser les situations tout en gardant l'humour et l'observation du quotidien qui ont fait la réputation de la série.

Le successeur de Jean Dujardin est désormais connu. C'est le créateur de contenus Ton Pote Gillian qui incarnera le nouveau Loulou. Très populaire sur les réseaux sociaux, où il cumule plusieurs millions d'abonnés, il s'est fait connaître grâce à ses vidéos humoristiques mettant en scène les relations de couple et les situations du quotidien.

Un gars, une fille prépare son grand retour

Si l'identité du nouvel interprète masculin est désormais officielle, le mystère demeure concernant celle qui succédera à Alexandra Lamy dans le rôle de Chouchou. Aucune annonce n'a encore été faite à ce sujet.

Cette nouvelle version de Un gars, une fille comprendra une centaine d'épisodes. Les nouvelles histoires s'inspireront de la vie de couple contemporaine, avec des thématiques en lien avec les réseaux sociaux, les nouvelles habitudes de vie ou encore les évolutions des relations amoureuses.

Le programme bénéficie déjà d'une forte attente auprès des téléspectateurs, tant la série originale reste ancrée dans la mémoire collective. Jean Dujardin et Alexandra Lamy avaient largement contribué à son succès, avant de poursuivre chacun une brillante carrière au cinéma et à la télévision.