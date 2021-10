Scène délirante à New York City. Un individu a été aperçu à trottinette électrique sur la voie rapide Brooklyn Queens Expressway en direction de Manhattan, le 20 octobre dernier. Le casse-cou a démarré sa folle aventure sur la voie de droite, puis il a rapidement changé de voie et slalomé entre les voitures à très vive allure.

Pour assurer sa sécurité, il n’arborait qu’un casque sur la tête, aucune autre protection corporelle, et il jetait de temps en temps quelques regards par-dessus son épaule afin de surveiller la circulation autour de lui. « Nom de Dieu, il y a un mec à trottinette sur l’autoroute ! », s’exclame un automobiliste en filmant la scène. Selon ce dernier, l’engin roulait d’ailleurs entre 80 km/h et près de 100 km/h sur la chaussée.

UNE TROTTINETTE À 100 KM/H SUR L’AUTOROUTE

Publiée sur Twitter, la vidéo est aussitôt devenue virale avec plus de 40 000 vues et des centaines de réactions d’internautes amusés, mais quasiment pas surpris : « C’est complétement délirant, je n’en attendais pas moins des newyorkais », « Cela n’arrive que dans ma ville », « Le mec devait être très pressé ! ».

Le Daily Mail indique qu’en 2020, l’État de New York a autorisé les vélos électriques et les trottinettes électriques. La ville de New York autorise quant à elle ces engins à circuler sur les routes à condition de rouler à moins de 50 km/h... Un détail que semble avoir oublié ce newyorkais !