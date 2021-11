Peter Kigen est ressuscité d’entre les morts. Après un malaise, l’homme est conduit dans un hôpital du Kenya. Peu de temps après sa prise en charge, il est ensuite déclaré mort. Le présumé mort est alors transféré à la morgue où, quatre heures plus tard, l’équipe mortuaire entame le processus d’embaumement du corps, à savoir le drainage du sang. Et là, tout bascule… Soudainement pris d’une douleur intense, Peter Kigen se réveille en sursaut et hurle de toutes ses forces. Les employés de la morgue s’arrêtent aussitôt et réalisent que l’homme qu’ils s’apprêtaient à vider de son sang est bel et bien vivant !

Selon l’oncle de la victime interrogé par la chaîne locale Citizen TV et relayé par le site LadBibble, « [Peter] a beaucoup pleuré » en découvrant l’importante incision faite par le personnel de la morgue au niveau de sa jambe pour extraire son sang. « Nous ne comprenons toujours pas comment ils ont pu déplacer une personne vivante jusqu’à la morgue sans s’en rendre compte », accuse le frère de Peter Kigen. De son côté, l’hôpital se défend et affirme que « la famille a insisté pour le transférer au plus vite à la morgue ».

Les faits remontent à 2020, toutefois, aujourd'hui, Peter Kigen, qui se porte bien, reste encore très marqué par l'incident : « Je n’arrive pas à croire ce qui m’est arrivé. Je ne savais pas où je me trouvais quand j’ai repris connaissance, mais merci mon Dieu de m’avoir épargné ».