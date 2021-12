Consultation insolite à l’hôpital. Ce mercredi 1 décembre, un homme s’est rendu par lui-même à l’hôpital de Gloucester (Angleterre) pour une prise en charge en urgence. Rapidement, le diagnostic est tombé : le patient a un obus coincé dans son rectum (photo ci-dessous). Selon lui, il aurait « glissé » et serait « tombé » sur le projectile issu de sa collection personnelle d’objets militaires.

Conséquence : une perforation de 17 cm sur 6 cm nécessitant une intervention immédiate. Sauf que, le risque d’une explosion était bien réel. Le personnel du Gloucestershire Royal Hospital a donc fait évacuer l’intégralité du service et fait appel à une équipe de déminage spécialisée dans les armes de guerre. Un protocole de sécurité habituel en cas d’incident impliquant des armes.

UN OBUS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Sans attendre l’arrivée de la police, les militaires ont procédé au retrait de la munition. Il s’agissait d’un obus de 57 mm et 2 kg de la Seconde Guerre mondiale autrefois tiré par des canons antichars. « Un gros morceau de plomb pointu conçu pour briser le blindage d’un char », a expliqué un expert de la Défense à nos confrères britannique du Sun. Par chance, l’obus était vide et ne représentait plus aucun danger.

« Le patient a dit qu’il l’avait trouvé alors qu’il triait ses affaires (…). Il souffrait énormément », a confié un témoin de l’incident. Selon le Dr Carol Cooper, « le patient aurait pu mourir si la balle avait perforé son intestin ». Elle a ajouté que « ces événements sont quotidiens aux Urgences. Le nombre d’objets insérés dans le rectum est spectaculaire, des verres à vin aux bouteilles de sauce tomate, voire même des objets ménagers ».