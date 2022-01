C’est une traversée en solitaire pas comme les autres. Le 10 janvier dernier, à Londres (Angleterre), Kai Forsyth embarque dans un avion de la compagnie British Airways à destination d’Orlando, en Floride (États-Unis). Un vol de 8 heures que l’étudiant va passer seul. Absolument seul à bord. Comme il le montre dans une vidéo partagée sur Tik Tok, l’avion est alors complètement vide. Aucun autre passager n’a embarqué, excepté l’équipage.

UNE EXPÉRIENCE « BIZARRE »

Selon le média britannique The Independant, le jeune homme n’a toutefois pas pu bénéficier d’un surclassement en classe affaires ou première classe, il a conservé son siège en classe économique. Compte tenu de la situation, le personnel de bord a quand même été très sympa avec le jeune homme. En effet, il a pu profiter de collations à volonté pendant toute la durée du vol. Il a également pu s’installer et s’allonger confortablement sur toute une rangée de sièges. « L’expérience la plus bizarre de ma vie », raconte-t-il. Un voyage dont il se souviendra longtemps !

LE DERNIER VOL DE LA SAISON

Un membre de l’équipage interrogé le Daily Star assure que Kai « n’était pas vraiment seul dans l’avion. La classe éco est divisée en deux sections, il était installé dans la seconde qui effectivement n’était pas remplie. Au total, nous avions 13 passagers à bord ». Pour expliquer la particularité de ce vol quasi-vide, la compagnie affirme qu’il s’agissait du « dernier vol de la saison [des fêtes de fin d’année], ce qui explique qu'il était aussi vide, mais le vol retour était, quant à lui, bien plein ».