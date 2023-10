Un marathon au cœur du Chablisien

Chablis, ses vignes… et son marathon ! Un rendez-vous incontournable depuis quatre ans, dans un cadre d’exception : domaines viticoles, villages typiques… « Ce sera encore plus beau avec les couleurs de l'automne qui accompagneront les courants tout le long de leur parcours », s’enthousiasme Eric Le Pallemec, l’organisateur.

Au programme, le marathon, un semi-marathon, un trail de 13 km et deux randonnées, une de 11 et une de 19 km, sans oublier bien entendu, des épreuves pour les enfants.

Cette année, les deux épreuves reines, le marathon et le semi-marathon seront plus accessibles. « Jusqu’à présent nous avions un parcours qui était ponctué de trois bosses et l'une d'entre l'une d'entre elles on l'a contourné », explique Eric Le Pallemec. L’organisateur met un point d’honneur à rappeler que l’événement est inclusive. Une association, Spirit of Josette, pour les personnes souffrant de la maladie de Charcot sera présente, sera présente. 3 ou 4 coureurs prendra part à la manifestation.

« C'est bien et c'est important pour nous, parce qu’on est intergénérationnel, mais on est aussi ouvert à tous », conclut Eric Le Pallemec.

Informations et inscriptions sur le site du marathon de Chablis.