Un mardi de mobilisation contre les réformes de l’assurance chômage et des retraites

Une intersyndicale appelle à la mobilisation ce mardi 5 octobre. Dans un communiqué, les syndicats se disent opposés « à ce que la situation sanitaire sont utilisée (...) pour accélérer la remise en cause des droits et des acquis ». Ils demandent « l’abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l’assurance chômage ». Parmi les autres revendications, des hausses de salaires et des moyens supplémentaires pour les services publics.





Des rassemblements sont notamment prévus à :

Tours, place Jean Jaurès, 10 heures.

Nevers, devant l’agence régionale de santé, 10 heures.

Orléans, parvis de la cathédrale, 10 heures.

Châteauroux, place de la République, 10 heures.

Angers, place Leclerc, 10h30.

Le Mans, place de la préfecture, 11 heures.

Auxerre, place de l’Arquebuse, 14 heures.