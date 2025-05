"Un Mariage sans fin", "L’Ultime braquage", "The Phoenician scheme", à voir au cinéma le 28 mai

Dans cette adaptation de la comédie américaine Palm Spring également disponible sur Prime, Tarek Boudali et Camille Rowe se retrouvent tous les deux coincés dans une boucle temporelle, alors qu’ils participent à un mariage où ils ne voudraient pas se trouver. Lui, en tant que +1 de la meilleure amie de la mariée, elle ; en tant que sœur de la future épousée, et vilain petit canard de sa famille.

Pour ceux qui connaissent, Un Mariage sans fin a tout de la réécriture version "épousailles" d’Un jour sans fin, la comédie des années 90 avec Bill Murray et Andie Mc Dowell. Dommage que le résultat ne soit pas exactement à la hauteur de son prédécesseur.

Au cinéma, la semaine du 28 mai

Retour dans les salles obscures pour le nouveau film de Wes Anderson, The Phoenician Scheme. En compétition au dernier Festival de Cannes, le réalisateur de The Grand Budapest Hotel ou Asteroid City fait appel Benicio Del Toro pour incarner un magna des affaires qui décide de léguer son empire à son unique fille sur une fratrie de 10 enfants, devenue religieuse et qu’il n’a pas vu depuis 6 ans…