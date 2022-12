« Un médicament coûte l’équivalent d’un Téléthon » selon un chercheur

Comme chaque année le Téléthon se tient le premier week-end de décembre. Depuis 1987, l’objectif est bien sûr de récolter des fonds pour faire avancer la recherche, améliorer le parcours de soins des malades. L’an passé, près de 86 millions d’euros avaient été collectés, après une année 2020 décevante. « On a passé une période très compliquée avec la crise covid mais on a résisté et on espère que cette année sera différente, le contexte est moins défavorable », explique Serge Braun, le directeur scientifique de l’événement.

La majorité des fonds récoltés est destinée à la recherche, répartie sur des programmes soumis à un appel à projets annuel. Il y en a environ 250. Une autre partie est consacrée à des laboratoires qui emploie 600 chercheurs cliniciens. Enfin, le reste est destiné « aux programmes lourds, aux essais cliniques », explique Serge Braun. Il y en a une quarantaine actuellement. Le scientifique rappelle d’ailleurs que les fonds récoltés pendant le Téléthon ne couvrent pas tous les besoins financiers. « Il faut un téléthon pour un médicament », rappelle Serge Braun.

En parlant de médicament justement, la recherche continue d’avancer. « On récolte le fruit de ce qui a été semé au fil des années », explique Serge Braun. Des thérapies innovantes ont vu le jour pour des maladies génétiques longtemps considérées comme incurables.