Un membre de Tragédie va chanter dans "TPMP" pendant son arrêt maladie, la SNCF le licencie

Hazdine Souiri ne travaille plus à la SNCF, comme le rapportent plusieurs médias. Plus connu sous le surnom de "AZ", ce membre de Tragédie - le groupe qui a fait danser des millions de fans dans les années 2000, notamment avec le tube Hey oh - a en effet été licencié pour faute. La cour d’appel de Lyon a estimé, le 27 septembre dernier, que les éléments en sa possession justifiaient le licenciement prononcé par la compagnie ferroviaire.

Le chanteur, qui a rejoint le groupe en 2015, a perdu son travail après être allé chanter sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8. Il avait indiqué à son employeur être en arrêt maladie au moment de sa prestation dans l’émission.

Reconnu par un de ses collègues

Malheureusement pour lui, le chanteur a été reconnu par l'un de ses collègues qui regardait le talk-show de C8 ce soir-là, et qui n'a pas manqué d'informer sa hiérarchie. Après son passage dans l’émission de Cyril Hanouna, Hazdine Souiri a alors été convoqué à un conseil de discipline avant d'être licencié par la société française.

La SNCF a en effet très vite remarqué que les dates de concert et les séances d’enregistrements de Tragédie (rebaptisé T30, ndlr) coïncidaient "quasi systématiquement à des périodes d’absences pour maladie". Le petit frère du chanteur, manager de T30 et aussi contrôleur à la SNCF, était également impliqué dans l’affaire qui remonte à juin 2017, selon L’Informé. Il a aussi été licencié mais la cour d’appel de Lyon n’a pas confirmé la décision de son employeur. Condamnée pour licenciement abusif, la SNCF devra lui verser 12 000 euros d’indemnités.