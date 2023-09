Un météore vert illumine le ciel en Turquie, les images fascinent les internautes (vidéo)

Que s'est-il passé en Turquie dans la nuit de samedi à dimanche ? Les habitants de la ville d'Erzurum, dans la province de Gümüshane, dans l'est du pays, ont aperçu une lumière verte illuminant le ciel durant quelques secondes, comme le rapporte le Huffington Post. Non, il ne s'agissait pas d'une soucoupe volante mais bien d'un phénomène lumineux, et plus exactement d'un météore, comme on peut le voir dans une vidéo postée par un automobiliste grâce à sa caméra embarquée, mais également dans une autre séquence filmant un enfant jouant avec un ballon.