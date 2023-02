Les miracles existent. Elvis François en est la preuve. Ce Dominicain âgé de 47 ans a évité le pire en janvier dernier. L'homme a en effet passé 24 jours en mer, en pleine dérive sur son voilier, à plus de 200 kilomètres des côtes colombiennes, au nord-ouest de Puerto Bolivar, dans le département septentrional de La Guajira. Elvis François avait en effet été "emporté vers le large" en raison de mauvaises conditions météorologiques, selon un communiqué de la marine. "Sans aucune connaissance de la navigation, il était perdu et désorienté en mer, ses efforts pour manœuvrer le navire et les équipements à bord n’ont servi à rien", a ajouté la même source.

Heureusement, le quarantenaire a été secouru vivant et ce, grâce à une bouteille de ketchup qui lui a sans doute de ne pas mourir. "Je n’avais rien à manger, juste une bouteille de ketchup, de la poudre d’ail et des cubes de bouillon Maggi. J’ai tout mélangé avec de l’eau pour survivre pendant environ 24 jours", a raconté le survivant, face aux caméras de télévision.

Où est Elvis ?

C'est suite à son sauvetage, mi-janvier 2023, que la célèbre marque de ketchup Heinz a souhaité le retrouver. Le 14 février dernier, l'entreprise a d'ailleurs lancé le hashtag #FindTheKetchupBoatGuy pour prendre contact avec le survivant afin de lui offrir un très beau cadeau. Le groupe a même contacté le gouvernement dominicain et la marine colombienne pour entrer en contact avec l’ancien naufragé, comme le rapporte CNN. En vain !

Seulement voilà, une dizaine de jours plus tard, la magie des réseaux sociaux a opéré ! Le compte officiel de Heinz a annoncé qu'elle était parvenue à retrouver Elvis François. La marque américaine a ainsi pu lui offrir, non pas du ketchup à vie, mais... un bateau flambant neuf !