Un nouvel album prévu en août pour Alex Warren
Publié : 15 juin 2026 à 16h13 par Elodie Quesnel
Le chanteur américain a annoncé qu'un deuxième album intitulé Wildchild devrait sortir le 28 août prochain.
Après une ascension fulgurante en 2025 avec la sortie de son premier album, You'll Be Alright, Kid, Alex Warren a bien l'intention de rester au sommet.
Le chanteur américain a annoncé la sortie très prochaine de son deuxième album. À noter dans vos agendas : Wildchild sortira le 28 août 2026.
Fera-t-il mieux que son premier album, qui avait enregistré pas moins de 9 milliards d'écoutes à travers le monde ? La réponse dans les prochains mois.
Un premier titre dévoilé
Alex Warren ne s'est pas contenté d'annoncer la date de sortie de ce deuxième opus. Le chanteur américain a également dévoilé le titre Passenger, un morceau léger et festif qui pourrait nous accompagner tout au long de l'été.
Quant au titre de l'album, Wildchild, il est inspiré du surnom que lui donnait son père lorsqu'il était enfant. Dans ce nouvel opus, l'artiste aborde des thèmes tels que le deuil, la reconstruction et l'espoir.
En attendant la sortie de cet album, Alex Warren poursuit sa tournée. Il est actuellement sur les routes aux États-Unis, où il devrait se produire pendant une bonne partie de l'été.