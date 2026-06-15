Un nouvel album prévu en août pour Alex Warren

Après une ascension fulgurante en 2025 avec la sortie de son premier album, You'll Be Alright, Kid, Alex Warren a bien l'intention de rester au sommet.

Le chanteur américain a annoncé la sortie très prochaine de son deuxième album. À noter dans vos agendas : Wildchild sortira le 28 août 2026.

Fera-t-il mieux que son premier album, qui avait enregistré pas moins de 9 milliards d'écoutes à travers le monde ? La réponse dans les prochains mois.