Un océan à sauver : un livre jeunesse pour parler d’écologie

C’est l’histoire d’Elouan, en vacances chez ses grands-parents en Bretagne, qui découvre une baleine échouée sur la plage. On apprend alors que l’animal a beaucoup de déchets et de plastique dans le ventre. Cette situation, narrée dans Un océan à sauver, n’est pas qu’une fiction. C’est le douleureux constat fait par Caroline Nouveau, lors d’un tour du monde en 2018.

“Au fur et à mesure des pays que nous avons traversé, on a vu énormément de choses qui nous ont choqué. Comme des plages recouvertes de déchets (...) des animaux qui cherchaient à manger et qui ne trouvaient rien d’autres que des détritus et du plastique (...) le fait de les voir de façon assez répétée, ça nous a vraiment fait prendre conscience qu’il fallait changer les choses”.